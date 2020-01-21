الليلة تبدأ محاكمة ترامب في قضايا فساد قد تعزله من منصب الرئاسة

من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء إجراءات محاكمة رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب قد تؤدي إلى عزله.

ومن المتوقع أن يجتمع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ في أول يوم كامل من إجراءات المحاكمة التي تمهد لعزل ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، أدى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس القضاة اليمين الدستورية.

وشهد الأسبوع الماضي بعد أداء اليمين الدستوري، تقدم نواب ينتمون للحزب الديمقراطي سوف يترأسون الادعاء بمذكرتهم القانونية.

فيما قام فريق الدفاع الذي يمثل ترامب بالإجراء نفسه.

ويواجه الرئيس دونالد ترامب أولا تهمة إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق مع منافسه السياسي المحلي جو بايدن، من أجل مساعدة حملة ترامب الانتخابية لحصوله على ولاية ثانية.

والاتهام الثاني ضد ترامب أنه عرقل تحقيق الكونجرس في قضية أوكرانيا.

وتمت الموافقة على كلا الاتهامين الشهر الماضي من جانب مجلس النواب.