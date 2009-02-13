مركز حقوقي: التوغلات الإسرائيلية في الضفة تتواصل بوتيرة مرتفعة مصحوبة باعتقالات

فلسطين اليوم-رام الله

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التوغل اليومية بوتيرتها المرتفعة، في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، مع ما يصاحبها من عمليات اختطاف للمواطنين الفلسطينيين.

فخلال الأسبوع الممتد من الخامس وحتى الحادي عشر من شباط (فبراير) الجاري، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنتين وثلاثين عملية توغل على الأقل، في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي أوضح أنّ تلك التوغلات "باتت تشكل حدثاً يومياً بدا المجتمع المحلي والدولي التعايش معه بغض النظر عن الجرائم التي تقترف خلال تلك الأعمال، والتي تتسم معظمها بعمليات اعتقال واسعة النطاق، وإطلاق نار عشوائي وتخريب في الممتلكات المدنية".

واختطفت قوات الاحتلال خلال توغلاتها تلك، ثلاثين مواطناً فلسطينياً، من بينهم عشرة أطفال، طبقاً لتوثيق المركز الحقوقي.

ورصد التقرير أنّ قوات الاحتلال داهمت خلال الأسبوع المذكور، العديد من المحال التجارية لبيع الأسمدة والمواد الزراعية في بلدة دير أبو ضعيف، الواقعة شمال شرقي محافظة جنين، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، وصادرت بعض تلك المواد.