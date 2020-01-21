إصابة مزارع برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

أصيب مزارع فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن المزارع أصيب برصاصة إسرائيلية وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وأوضح مراسلنا، أن المنطقة التي أصيب فيها المزارع لا تشهد أي تجمعات أو مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

يُشار إلى أن الأوضاع الأمنية على حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام 48 تشهد حالة من التوتر بعد عودة مجموعات شبابية ثائرة لإطلاق البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلي احتجاجًا على عدم التزام قوات الاحتلال بتنفيذ اتفاق التهدئة مع المقاومة.