أفضل طرق للتخلص من الانفلونزا ونزلات البرد في فصل الشتاء!

يتعرض الملايين من البشر على مستوى جميع العالم، لأمراض الانفلونزا والنزلات البرد، في فصل الشتاء، ولعل السبب الرئيس هو عدم اتباع الوقاية الصحية لمكافحة الامراض.

طرق وقائية من الانفلونزا في فصل الشتاء:

وعلى الانسان ان يتبع خطوات وقائية صحية في فصل الشتاء، وعليه، ان يهتم الشخص بنظافته الشخصية وغسل يديه بشكل مستمر، كما يترتب الحرص على شرب مشروبات ساخنة ودافئة.





وللوقاية، ان يتجنب ان يلمس انفه وفمه عند تعرضه للإصابة بالإنفلونزا والبرد، وان يمارس الانسان نمط حياة صحي لقوية الجهاز المناعي المضاد، إلى جانب الحصول على نوم كاف، طوال الشتاء.

ومن اهم الخطوات، ان يبتعد الشخص عن التدخين، لانعكاساته الصحية على الجهاز التنفسي، كما يترتب ممارسة أحد أشكال الرياضة ان أمكن، وتحصين نفسه بجرعات من التطعيمات التي تحارب فيروسات الأنفلونزا.





وحبذا لو تناول الانسان أنواع من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، منها الثوم، والبرتقال، الزبادي.

وفي حالة لو أصيب الشخص بالمرض، عليه ان يبتعد عن عائلته لتجنب نقل الفيروس، وإلحاق الضرر بهم.