الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين

أكد قاضي قضاة فلسطين، الدكتور محمود الهباش اليوم الثلاثاء ان العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .

و قال الهباش خلال كلمته في إفتتاح اجتماع مجلس إدارة برنامج سواسية 2 الخاص بدعم قطاع العدالة في دولة فلسطين: " ان مؤسسات دولة فلسطين ماضية على طريق النهضة والتطور وعلى أسس واضحة يحكمها سيادة القانون ورسالتها تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من ظلم الاحتلال والاستيطان".

و حضر الاجتماع منسق الشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة المقيم جيمي غولدربك ورئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار والنائب العام أكرم الخطيب ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ورئيس مكتب ممثلية هولندا في فلسطين كيس فان بار والقنصل السويدي في القدس جيسكا اولاسونومدير برنامج سواسية 2 المشترك كريستوفر ديكر .

وأكد قاضي القضاة خلال وأضاف أن دولة الاحتلال تسعى بكل الطرق لتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنعها من القيام برسالتها في كافة مناطق الدولة الفلسطينية ، ولكن ورغم الكل هذه الصعاب والمعيقات فإننا نسير بالاتجاه الصحيح ونؤدي عملنا رغم كل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال سواء من خلال الحواجز التي تفصل بين المدن والقرى الفلسطينية أو المستوطنات الغير شرعية التي تجثم على أراضينا وممتلكاتنا، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية بمؤسساتها وبجهود أبناء شعبنا قادمة لا محالة وأن الاحتلال إلى زوال .

وقدم الهباش شكره لجميع الشركاء والمانحين الذين يعملون مع مؤسسات قطاع العدالة جنباً إلى جنب نحو تطوير أداء هذا القطاع الهام الذي يحمي القانون ويفرض سيادته ، مطالباً المانحين والداعمين لدولة فلسطين بممارسة الضغوط الحقيقية على دولة الاحتلال لوقف الهجمة الشرسة والممنهجة على مؤسسات الدولة الفلسطينية والمواطنين وممتلكاتهم حتى تذعن دولة الاحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية التي أكدت على حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه .