تظاهرات العراق.. مقتل مواطن نتيجة تعرضه لإصابة في الرأس في بغداد

لقيّ متظاهر عراقي مصرعه، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 25 آخرين بجروح متفاوتة، جراء اندلاع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمنية في العاصمة بغداد.

وأكدت وسائل إعلام، ان متظاهر أصيب بقنبلة غاز مسيلة للدموع في رأسه بشكل مباشر في شارع محمد القاسم السريع، ما أدى لوفاته، وهو ما يرفع عدد القتلى إلى 5 منذ ليلة أمس، وفق وكالة "الاناضول".

وأوضحت، ان مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين والقوات العراقية لليوم الثاني على التوالي، فيما قمعت قوى الامن المتظاهرين بالقوة، عبر إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

يُشار، إلى ان مئات المتظاهرين خرجوا في ساحة بغداد ومناطق أخرى، في أكتوبر الماضي، احتاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة نتيجة فساد الطبقة الحاكمة.