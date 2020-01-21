"غانتس": سنفرض السيادة "الإسرائيلية" على غور الاردن

صرح مسؤول حزب "ازرق ابيض"، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، انّه سيفرض السيادة "الإسرائيلية" على منطقة وادي الأردن، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بعد إجراء الانتخابات الكنيست 23 المزمع عقدها الشهر المقبل.

وذكرت كان العبرية، ان غانتس زار شمال البحر الميت، اليوم، وزعم قائلاً، :"إنّ منطقة غور الأردن جزء لا يتجزأ من ارض (إسرائيل)".

وأضاف، انّه يأمل بان يعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، عن خطة السلام المزعومة، في أقرب وقت.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق نيته ضم غور الأردن، في حال فاز في الانتخابات الكنيست المقبلة، فيما اثارت التصريحات خشيةً كبيرة بين الاوساط السياسية الفلسطينية، من قضم الضفة، وفقدان السيطرة عليها.