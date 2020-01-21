المالية بغزة: دخول 10 شاحنات غاز مصري الى قطاع غزة

أكدت وزارة المالية بغزة مساء اليوم الثلاثاء دخول 10 شاحنات من الغاز المصري إلى قطاع غزة.

و أوضحت الوزارة ان حمولة كل شاحنة 20 طناً، مشيرة الى أن هذه الكميات ستخصص للمستشفيات والمخابز إضافة لمزارع تربية الدواجن.

وأضافت المالية أن هناك وعدوات من الجانب المصري لزيادة كميات الغاز يوم الخميس المقبل، بحيث يصبح عدد الشاحنات المتوقع دخولها 24 شاحنة بدلاً من 10 شاحنات تم إدخالها اليوم الثلاثاء.

و أكدت الوزارة بأن الأسعار كما هي تتراوح ما بين (54 – 55) شيكل كحد أقصى.

وذكرت أن هذه الكميات لن تحل المشكلة بشكل كامل، لأنها لا تفي وحاجة السكان نظراً للطلب المتزايد على الغاز في فصل الشتاء،