الحية: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل أسرى وتفاهمات التهدئة قائمة

أكد عضو المكتب الساسي لحركة "حماس"، خليل الحية، اليوم الثلاثاء، الاحتلال "الإسرائيلي" غير جاهز لصفقة تبادل أسرى جديدة، مشددًا على تفاهمات التهدئة قائمة عبر الأمم المتحدة والرسائل متبادلة.

وأشار الحية، خلال كلمة له مع عدد من الإعلاميين في مدينة غزة، إلى أن مطالب حركته، تتمثل في تجديد المنحة القطرية والسماح بإدخال الأموال لغزة بحرية، إلى جانب فتح باب الصناعة والزراعة دون محاذير ومعبر مائي للتجارة بشكل حر عبر دولة مصر أو ميناء "اسدود" دون ضرائب، موضحًا ان الردود على المطالب إيجابية لكن دون تطبيق، كما انه مسألة هدنة طويلة الأمد ليست واضحة.

وبخصوص العلاقة مع إيران، قال، :"إن علاقة حماس مع إيران لم تنقطع ولم يكن توجه في يوم من الأيام لقطعها، مضيفًا ان الدعم الايراني للمقاومة الفلسطينية بأشكاله كافة، لم ينقطع أبدا، متابعًا :"إن العلاقة شابها بعض الخلاف السياسي وانتهى بجهود قاسم سليماني".

كما، واكد الحية، أن حركته لا تقبل أي بديلاً عن مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية، موضحًا ان "حماس" تتفق مع مصر في الكثير من الأمور والسياسات، والعلاقات قائمة على أساس التفاهمات الجيدة.

وبخصوص جولة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، قال الحية: "إنّه سيقوم بزيارة أي دولة تقبل استقباله" مضيفًا ان حركته تعمل على ترميم العلاقات مع جميع الدول، منوهًا إلى أنهم نجحوا في هذا الملف بشكل جيد.

وفما يتعلق بأزمة الغاز في غزة، أشار، إلى ان ازمة الغاز تعود لأسباب وحسابات تجارية بحثة، نافيًا ان تكون علاقة ازمة الغاز القادمة من مصر، تتعلق بزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، لدول المنطقة.