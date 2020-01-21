مهجة القدس: "محكمة سالم" تصدر أحكاماً بحق ثلاثة أسرى

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ما تسمى "محكمة سالم العسكرية" الصهيونية؛ أصدرت أحكاماً بحق ثلاثة أسرى ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسرى هم:

الأسير المجاهد عمر سليمان سعيد السعدي (24 عاماً) من مخيم جنين، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 18/02/2019م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (30) شهراً وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل، بتهمة التخطيط لإطلاق نار والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

والأسير المجاهد راني وليد أحمد قطنات (22 عاماً) من مخيم جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 15/04/2019م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (12) شهراً ويوم وغرامة مالية قدرها (4000) شيكل، بتهمة إلقاء حجارة على جيبات قوات الاحتلال الصهيوني.

والأسير المجاهد قسام فيصل مصطفى أبو سرية (28 عاماً) من مخيم جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/04/2019م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (12) شهراً ويوم وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل، بتهمة التخطيط للقيام بنشاطات عسكرية. وجميعهم يقبعون حالياً في سجن مجدو.