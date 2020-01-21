قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في مدينة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فتية من مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

واكد مكتب إعلام الاسرى، ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية محررين من المدينة الخليل، وهم (محسن محمد زعاقيق، ومالك عايش أبو مارية، وراشد بشار زعاقيق).

وأشارت إلى ان الاحتلال سلم بلاغات لمراجعة المخابرات في "عتصيون لفتيين"، للشابين محمد موسى عوض (18 عاما)، وسعد عدنان أحمد زعاقيق (18 عاما).

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال الشبان في مناطق الضفة المحتلة كافة، تحت ذرائع وهمية واهية، وتوجه له تهمًا باطلة لسجهم داخل السجون.