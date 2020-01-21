كوشنير يصل "اسرائيل" لبحث توقيت نشر "صفقة القرن"

أكدت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الثلاثاء بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، سيصل إلى "إسرائيل" غداً الأربعاء، للبحث مع المسؤولين "الإسرائيليين" في توقيت نشر خطة "صفقة القرن" الأمريكية.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"،إن كوشنر سيشارك في المنتدى الدولي حول "الهولوكوست" الذي يعقد في "إسرائيل"، الخميس، ويرجح أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس.

و كانت مصادر عبرية قالت في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ قرارا في الأيام القريبة المقبلة ما إذا كان سيعرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

و نقلت المصادر عن مسؤولين "إسرائيليين" وأمريكيين قولهم إن "مداولات حثيثة جرت خلال الأيام الماضية بين مستشاري ترامب حول نشر الخطة"