راصد جوي: استمرار تساقط الامطار و زخات من الثلوج مساء اليوم

توقع الراصد الجوي، قصي الحلايقة استمرار هطول زخات الأمطار على فترات عصر ومساء اليوم والليلة، حيث تكون الأمطار غزيرة في السواحل خاصة قطاع غزة وربما اجزاء من جنوب الضفة في ساعات الليلة وفجر الغد.

و بحسب الراصد الجوي، فتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من الثلج في أعالي القمم عصراً وبفرصة اضعف في ساعات المساء الأولى.

أما يوم غدٍ الأربعاء، فتوقع الحلايقة أن تكون هناك فرصة لزخات امطار محلية في بعض المناطق وطقس شديد البرودة.

و يعود الخميس المقبل منخفض جوي جديد وامطار غزيرة متوقعة مصحوبة بالرعد والبَرَد حتى ظهيرة الجمعة، حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ تعمل على هبوط الحرارة بشكل ملموس وسيادة اجواء شديدة البرودة.