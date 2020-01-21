الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 2020/1/22.

وأشارت الداخلية أن السفر مخصص للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (2020/2).

وطالبت المسافرين التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (2020/2):