موظفو غزة يطالبون السلطة بحقوقهم المالية والإدارية أسوةً بموظفي الضفة

يواصل موظفو المحافظات الجنوبية في السلطة الوطنية، اعتصاماتهم المطالبة بحقوقهم المشروعة، إذ فرضت الرئاسة بقيادة محمود عباس عقوبات مجحفة بحق رواتبهم ومستحقاتهم المالية إلى النصف، دون أي مسوغ يبرر ذلك، في ظل ظروف معيشية صعبة متفشية داخل قطاع غزة.

وتوالت العقوبات على موظفي غزة، بين حكومتي رامي الحمد الله السابقة، ود. محمد اشتيه، إذ وصلت نسبة الخصم نحو 50%، وتطبيق بند التقاعد المالي القسري لحوالي 3 آلاف موظف، فضلاً عن قطع رواتب العشرات من رواتب الشهداء والأسرى وحجب العلوات الإدارية، في حين تُصرف حقوق موظفي الضفة الغربية بشكل تام.

وقد أصدرت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية بيانها الأول، خلال وقفة احتجاجية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة غزة، فيما ندد المشاركون العقوبات الظالمة، التي انعكست جليًا على قوت عائلاتهم المستورة.

وأهاب الناطق باسم الحملة الشعبية، رامي أبو كرش، السلطة بضرورة احتساب استحقاقات الدرجة الوظيفية ماليَا وإداريًا لموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين، حسب قانون الخدمة المدنية بأثر رجعي، مع توحيد سلم ونسب الصرف للموظفين المدنيين والعسكريين في غزة والضفة.

وناشد أبو كرش، بتوحيد نسبة صرف رواتب الاسرى والمحريين في المحافظات الجنوبية، بنفس النسبة لأبناء المحافظات الشمالية، وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية بنسبة صرف 50 % لهم طيلة المدة السابقة، مطالبًا بإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، وفق قوله.

ونوه، بضرورة تعديل عمل القرار رقم (9) 2017 لمنطوق المرسوم، عبر احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على آخر راتب كاملاً، مشددًا على احتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين مع احتساب حصة الاستيراد (6%) من تاريخ الأخذ وليس من تاريخ 1/9/2006.

كما، ودعا المتحدث، وزارة المالية إلى جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة عليها ابتداءً من شهر مارس 2017، بالإضافة إلى شهر مارس 2018، الذي لم يصرف حتى تاريخه.

وفيما يتعلق بموظفي تعينات 2005، طالبت الحملة الشعبية، بضرورة انهاء ملفهم بشكل قانوني على قاعدة الامر الإداري الصادر من تاريخ التعيين، إلى جانب صرف مستحقاتهم المالية، اسوة بزملائهم في الضفة.

وبخصوص التقاعد المالي القسري،ـ دعا أبو كرش، قيادة السلطة لإلغاء التقاعد بحق آلاف الموظفين المدنيين وهم على رأس عملهم، مشددًا على عدم ربط إلغاءه بلجان تحديث البيانات أو اجراءات أخرى.

وقال، :"إنّ يترتب على السلطة العمل على تثبيت المعلمين من تعيينات 2006و2007و2008، مع ضمان مستحقاتهم، وإعادة حصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات عن فترة التقاعد المدني".









