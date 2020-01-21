أردوغان يغادر غاضباً من مؤتمر برلين فما السبب!

قالت صحيفة “Moskovsky Komsomolets” الروسية ان الرئيس التركي اردوغان غادر المؤتمر برلين مبكرًا ، بعد ان جن جنون أردوغان لعدم حصوله على ما يريد في مؤتمر برلين.

في تعليق الصحيفة على قمة برلين حول الأزمة الليبية الدول المشاركة في قمة برلين المنعقدة الأحد الماضي، رفضت دعم خطة أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت: “نتيجة ذلك، جن جنون أردوغان، وترك المؤتمر مبكرًا”، وأضافت: “ما يفهم من ذلك أن زعيم تركيا غادر الاجتماعات، لأنه لم يحصل على الدعم من الدول الأخرى المشاركة في القمة، لاقتراحه بالتدخل العسكري المسلح في الصراع الليبي.

الصحافيون الذين كانوا في انتظار مجيئ سيرجي لافروف في المطار لفتوا الانتباه إلى أن تحليق طائرة أردوغان كان قبل انتهاء البيان الصحفي من أنجيلا ميركل بكثير”.

وأشارت “Moskovsky” إلى أن أردوغان دعا في مقال نشرته إحدى المجلات الأمريكية عشية قمة برلين، الاتحاد الأوروبي للوثوق في تركيا ومنحها الصلاحية للتدخل العسكري في ليبيا وشن عمليات عسكرية على قوات المشير خليفة حفتر هناك، لافتة إلى أن المشاركين في المؤتمر لم يوافقوا على اقتراحات أردوغان، وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت على ضرورة عدم دعم أي من طرفي الصراع في ليبيا، وعارضت إرسال السلاح والمعدات العسكرية إلى هناك.