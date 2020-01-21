الدفاع المدني بغزة: لا خسائر حتى اللحظة من المنخفض وجاهزون لأي طارئ

يمر قطاع غزة بمنخفض جوي عميق، منذ عدة أيام، حيث تتساقط الأمطار بكثافة في مناطق متفرقة، فيما تشتد الرياح والعواصف، الأمر الذي أدى لتعطل جزء من الحياة اليومية خاصةً المدارس في ساعات الصباح الباكر.

وقد توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستواصل التأثر بمنخفض قطبي بارد جدًا خلال الساعات القادمة، فيما تتعرض بعض المناطق لتساقط الثلوج ما بين ساعات الصباح والعصر خاصة في منطقة جبال الخليل وجنوب بيت لحم والقدس.

وتستعد كافة الجهات المسؤولة والمؤسسات المعنية استعداداً للمنخفض الجوي من بينها الدفاع المدني.

وقد أكد مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني العقيد أحمد الصفطاوي، متابعة الدفاع المدني لتوقعات الراصد الجوي بشكل يومي ومتواصل، وتتابع المنخفض الجوي الذي سيشتد خلال ساعات المساء.

وأوضح الصفطاوي في تصريح خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن طواقم الدفاع المدني جاهزة بشكل كامل لاستقبال المنخفض الجوي، وقامت منذ الصباح الباكر بمهمات طبيعية بلغت 31 مهمة خلال يومي الأحد والاثنين.

وأشار الصفطاوي إلى تمكن طواقم الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في منزل بمنطقة خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يصاب أحد بأذى.

وبين، أن الأمطار حتى اللحظة مازالت متفرقة، ويمكن السيطرة عليها، مستدركاً أنه عندما تكون الأمطار غزيرة وشديدة لا يمكن السيطرة في بعض المناطق.

وخلال المنخفض الأخير لفت العقيد الصفطاوي إلى أن بعض المناطق شهدت أكثرها غمراً بالمياه كمعسكر جباليا وبركة أبو راشد، بالإضافة لغرق بعض المناطق والمنازل في رفح تحديداً.

ووفقاً لتقرير إحصائي، فقد نفذ طواقم الدفاع المدني الفلسطيني 31 مهمة خلال اليومين الماضيين (الأحد والإثنين) فيما يتعلق بالمنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة.

وأوضح، أن المهام التي نفذتها طواقم المديرية خلال اليومين شملت 7 مهمات إطفاء لحرائق، و11 مهمة إنقاذ مواطنين، إلى جانب 13 مهمة إسعاف.

وفيما يتعلق بخبر وفاة مواطنة وإصابة أخرى جراء انهيار منزل قديم في خانيونس جنوب قطاع غزة، فقد نفى العقيد الصفطاوي أن يكون الوفاة سببها المنخفض الجوي، مؤكداً أن الوفاة نتيجة قدم سقف المنزل.