"التعليم العالي" تطلق مسابقة التميز الجامعي في البحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق "مسابقة التميز الجامعي في البحث العلمي"، وذلك بالشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لجميع الباحثين والأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التقدم لهذه المسابقة، شريطة أن تكون الأبحاث في أحد المجالات التالية: الاقتصاد والصيرفة والتعامل التجاري الإلكتروني من منظور إسلامي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والفئات الأكثر حرمانا وفقرا وسكان المناطق المهمشة والمستهدفة، وتعزيز مكانة القدس، وقضايا الجودة والتميز في التعليم العالي، وتطوير منظومة للتعليم التقني والمهني.

وبيّنت الوزارة أن الفائز بالمركز الأول عن كل مجال سيمنح جائزة مالية بقيمة 2000 دولار. في حين سيتلقى الفائز بالمركز الثاني عن كل مجال جائزة مالية بقيمة 1000 دولار.

وأضافت الوزارة انه بإمكان المعنيين الاطلاع على شروط المسابقة وآليتها، والموعد النهائي للتقديم من خلال الرابط التالي:

https://tinyurl.com/rknm9y8