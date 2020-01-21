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ارتفاع سعر "الهيل" في السعودية للضعف لهذا السبب!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:15 - 21 يناير 2020
هيل هيل
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أكدت مصادر بوزارة الاقتصاد السعودية ان الهيل الهندي كان يباع سابقًا بـ90 ريالًا للكيلو الواحد، وحاليًّا غير متواجد في السوق إلا بنسب ضئيلة ويصل سعر البيع للكيلو إلى 160 ريالًا.

وقالت المصادر ان المملكة السعودية رفضت استيراد الهيل إلا بشرط واحد.

وأوضحت أن المملكة تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز 550 مليون ريال، مضيفا أن الهند تعتبر ثاني أكبر مورد للهيل إلى المملكة، لكن العام الماضي صدر بيان بعدم استيراده بسبب بقايا المبيدات، ولا يمكن الاستيراد إلا بشهادة تحليل معتمدة من مختبر معتمد للتأكد من خلو بقايا المبيدات.

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