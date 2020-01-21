مسؤول بالاقتصاد: قد نضطر لتعبئة الاسطوانات "6 كيلو" والغاز المصري سيدخل اليوم

أكد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم الثلاثاء 21/1/2020 أنه في حال تفاقمت أزمة غاز الطهي ستضطر الوزارة لتعبئة اسطوانات الغاز لـ 6 كليو فقط ، مشيراً إلى أن الجانب المصري أبلغهم بإدخال شاحنات "غاز طهي" اليوم .

وقال أبو موسى:"إن ثلاث جهات حكومية موجودة وتعمل في الميدان، وما يدخل من الجانب "الاسرائيلي" كميات قليلة ، موضحاً أنه تم تقليص كمية الغاز من الجانب "الاسرائيلي" منذ فترة طويلة ، والهئية العامة للبترول مخولة في استيراد الغاز .

وأوضح أبو موسى خلال تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن غاز الطهي مسؤولية ثلاث جهات حكومية وهي الهيئة العامة للبترول وهي المسؤولة عن شراء غاز الطهي وإدخالها إلى قطاع غزة ، بالإضافة إلى تحديد سعر اسطوانة الغاز، ووزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها الرقابي في متابعة السعر وعدم الاستغلال والاحتكار، بالإضافة لمباحث التموين بوزارة الداخلية .

وبين، أبو موسى أن كميات الغاز الواردة من الجانب المصري و"الاسرائيلي" قليلة ، موضحاً أن الجانب المصري أدخل الخميس الماضي كميات لم تسد حاجة المواطنين ، وتم حصر الكميات من الهيئة العامة للبترول وسيتم توزيعها على الجهات ذات العلاقة مثل المخابز والمستشفيات والمزارعين وبعد ذلك على المحطات.