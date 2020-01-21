في ظل المنخفض الجوي: أسعار الدواجن والخضروات والفواكه

تشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام منخفض جوي قوي، تزيد فيها نسبة الأمطار، وتشتد البرودة العالية، الأمر الذي يؤثر على أسعار الدواجن والخضروات والفواكه.

وتتنوع أسعار الخضروات والفواكه والدواجن هذه الأيام وفقاً لطبيعة الأحوال الجوية، حيث تحافظ بعض الخضروات على أسعارها كالبندورة والخيار، فيما تنخفض أسعار الدواجن.

وفيما يلي قائمة بأسعار الدواجن والخضروات والفواكه:

الدواجن:

الدجاج: 9.5 إلى 10 شيكل

الفخذ: 12 - 13 شيكل

الصدر: 24 - 25 شيكل

الجناح: 9 شيكل

الكبدة: 16 -18 شيكل

الحبش: 11 - 12 شيكل

الخضروات:

الزهرة: 2 - 3 شيكل

الملفوف: 2 - 3 شيكل

الملفوف أحمر: 3 شيكل

الفول الأخضر: 8 شيكل

البازيلاء: 7 شيكل

الخيار: 3 شيكل

الخيار بلدي: 4.5 شيكل

البندورة (كدار): 2.5 شيكل

البندورة (إكرم): 3.5 شيكل

الليمون: 2.5 شيكل

الباذنجان: 3 شيكل

الكوسا: 3.5 شيكل

البطاطا: 5 - 7 ك = 10 شيكل

البصل بلدي: 7 ك = 10 شيكل

يقطين: 3.5 شيكل

بنجر : 3 شيكل

الفلفل: 6 شيكل

الفليفلة: 4 شيكل

الفواكه:

البرتقال: 2.5 شيكل

البرتقال أبو صرّة: 3.5 شيكل

الكلمنتينة: 4 شيكل

الرمان: 3.5 شيكل

جوز الهند: 4 شيكل

كيوي: 7 شيكل

الأجاص: 6 شيكل

جوافة مصرية: 6 شيكل

قشطة: 12 شيكل

الجزر: 2 شيكل