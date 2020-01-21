قائد فيلق القدس إسماعيل قآني: هكذا سأنتقم من الأنذال قتلة الجنرال سليماني

أكد قائد قوات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني، "إن الأعداء لم يواجهوا الشهيد سليماني في ساحة الحرب والمعركة بل قتلوه غدرا وعلى طريقة الأنذال".

وأوضح قآني في تصريحات صحفية أن احرار العالم ومحور المقاومة سينتقمون لدماء الشهداء الجنرال قاسم سليماني، وانهم سيستكملون مسيرته بقوة وعزم.

وتابع إن "الأعداء لم يواجهوا الشهيد سليماني في ساحة الحرب والمعركة بل قتلوه غدرا وعلى طريقة الأنذال"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية، مضيفاً "لقد قتلوا القائد سليماني غدرا، ولكن انتقامنا وشرفاء وأحرار العالم لدماء القائد سليماني سيكون مواجهة وعلى طريقة الأحرار".

وأشار قائد فيلق القدس، إلى "شيطنة وخباثة وعداء الشيطان الأكبر، العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه فإنه من واجبنا أن نقف في وجهه بقوة واقتدار، فإذا أدينا وظائفنا على أكمل وجه سوف تتحول جميع التهديدات إلى فرص ومكاسب".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قرر أمس الاثنين، تعيين محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس في إيران.