هكذا كشفت الشبح "الإسرائيلية" نفسها!

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 21/1/2020، أن المقاتلة الحربية من طراز (إف-35) ، التي تعرف أيضا بالشبح، كشفت عن نفسها عن طريق الخطأ أثناء تحليقها فوق منشأة نووية حساسة في صحراء النقب على ارتفاع نحو 10 آلاف متر.

وبيت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان قائد المقاتلة ارتكب الخطأ الفادح عندما شغّل نظام الاستجابة غير المشفر، مما جعلها تظهر على النظام العالمي لتتبع الطائرات المدنية، وبالفعل، فقد رصد موقع "فلايت رادار" تحليق الطائرة الحربية.

والأدهى من ذلك أن الأمر وقع أثناء تحليق المقاتلة الحربية فوق مركز شيمعون بيرس للأبحاث النووية في النقب.

وتستعمل الطائرات الحربية الإسرائيلية نظاما يطلق عليه "سكواك" الرمزي للتواصل أثناء الطلعات الجوية والعمليات الحربية.

وقالت صحيفة "جيروزلم بوست" ان النظام الذي يعمل بكود 7500 يعني الاختطاف، بينما يعني كود 7700 حالة الطوارئ، لكن قائد الطائرة أرسل الرمز 7600 الذي يعني خطأ في الإرسال.

الجيش الإسرائيلي علق على الحادث معترفا، وقال إن الأمر جرى خلال رحلة تدريب روتينية، مشيرا إلى اكتشاف خلل في جهاز الإرسال الخاص بالطائرة.

وفي عام 2016، أبرمت إسرائيل اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز (إف- 35)، تتسلم بموجبه المقاتلات على دفعات خلال 5 أعوام.

ويشار الى ان المقاتلة (إف- 35) الأحدث في العالم، ويصعب على الرادارات اكتشافها، وهي الأغلى عالميا، ويتجاوز ثمن الواحدة منها 100 مليون دولار أميركي.