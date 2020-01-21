دوام المدارس في الضفة : تعطيل كلي في الخليل وجزئي في رام الله والبيرة وبيت لحم

اعلنت مديريات التربية والتعليم في الخليل اليوم الثلاثاء 21/1/2020، عن تعطيل دوام المدارس بالكامل في جميع صفوفها، بينما أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظتي رام الله والبيرة، وبيت لحم، عن تعطيل الدوام في المدارس الأساسية فقط، نظرا للأحوال الجوية ، وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

وكانت الحكومة قررت الليلة أن دوام الوزارات والمؤسسات والمدارس والجامعات اليوم الثلاثاء، سيبدأ الساعة التاسعة صباحا في كافة محافظات الوطن، نظرا للظروف الجوية السائدة.

وبالنسبة لدوام المدارس في المناطق المتوقع تعرضها لتساقط الثلوج وجريان السيول، أوضح البيان أنه تقرر ترك اتخاذ القرار بهذا الشأن لمديريات التربية والتعليم في تلك المناطق، حفاظا على سلامة الطلبة.