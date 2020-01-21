"إسرائيل" تُهدد غزة بردٍ قوي خشية تخريب مؤتمر القادة بالقدس

كشفت مصادر إعلامية عبرية اليوم الثلاثاء 21/1/2020، عن رسالة تحذير وجهتها "إسرائيل" للمقاومة في غزة ، تحذرها من محاولات تخريب قمة الزعماء التي تقام في القدس المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية أن "إسرائيل" أرسلت رسالة إلى حماس مفادها إذا قامت بتخريب قمة القادة التي ستقام في الأيام القادمة في القدس، فإن جيش الاحتلال لن يتردد في الرد بقوة.

ووفقاً للقناة، "فإسرائيل" تعتقد أن حماس تقف خلف اطلاق البالونات الحارقة و لا تستبعد احتمال أن تحاول حماس تخريب قمة القادة، عن طريق زيادة اطلاق البالونات الحارقة نحو المستوطنات التي تحيط بقطاع غزة أو إطلاق الصواريخ باتجاه الجنوب

ويبدأ اليوم، وصول مايُقارب من 41 زعيم دولة من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير تشارلز، للقدس المحتلة لحضور مؤتمر يجمع القادة.

وقد بدأ وصول زعماء الدول والمسؤولون السياسيون، منذ مساء أمس، ومن أبرزهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء دول فرنسا وألمانيا وهولندا، بحسب ما ذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.