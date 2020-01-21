اكتشاف "النهر السري" في اريحا

اكتشف باحثون نهراً جديداً يمتد على طول 10 كيلومترات بالقرب من البحر الميت، تحيطه صخور مرتفعة متفاوتة

وأشار الباحثون أن النهر الذي اطلقوا عليه اسم النهر السري يقع في منطقة نفوذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو السبب الذي ابقاه سراً منذ زمنٍ بعيد، لافتين إلى ثمة مخاطر محدقة به الآن.

وتجهل العديد من المنظمات البيئية بوجود هذا النهر، وفق ما أورده التلفزيون الإسرائيلي، الاثنين.

وحصل التلفزيون الإسرائيلي على صور حصرية للنهر، واطلع عليها المنظمات البيئية ولكنّه حثّ الجمهور على عدم الاقتراب من المكان، بسبب الغام مزروعة في المكان.

ويحوي المكان الذي اكتشف فيه النهر على ظواهر طبيعية نادرة، وثمة مخاوف من أن أعمال مصانع شركة البحر الميت تشكل خطرًا عليه خصوصًا بعد المصادقة على مشروع "مسار الملح".

وينوي التلفزيون الإسرائيلي الكشف عن المزيد من التفاصيل حول النهر مساء اليوم الثلاثاء.