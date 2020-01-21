أجواء المنخفض بالضفة: 4 حوادث وحريق محل وانهيار منزل

أكد الدفاع المدني في الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 21/1/2020، أن طواقمه تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 42 حادث إطفاء وإنقاذ كان منها 9 حوادث إطفاء و33 حادث إنقاذ.

وأوضحت أنها تعاملت مع أربعة حوادث سير في كل من محافظة جنين وطوباس والخليل نتج عنها 6 إصابات وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة.

كما أخلت منزل من ساكنيه بسبب انهيار جزئي فيه ويشكل خطر على المواطنين في بلدة الفندق شرق قلقيلية.

فيما سيطرت طواقمه على حريق محل للخردة في بلدة العيزرية عملت طواقم الاطفاء على اخماد الحريق ومنع امتداده لباقي المحلات المجاورة، كما فتح باب مصعد عالق في مدينة رام الله.

ونوه الدفاع المدني إلى قيام طواقمه بعشرات العمليات لتصريف المياه من المنازل في مختلف المحافظات.