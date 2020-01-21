عاصفة تقتل ثلاثة أشخاص وتغلق المدارس في إسبانيا

أدت عاصفة قوية أصابت المدن الإسبانية اليوم الثلاثاء 21/1/2020، ثلاثة أشخاص، فيما أغلقت المدارس أبوابها بحسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.

وأوضح متحدث باسم مجلس بلدية غانديا في منطقة فالنسيا، أن السلطات عثرت في حديقة عامة في المدينة صباح الثلاثاء، على "امرأة مشرّدة تبلغ من العمر 54 عاماً وتحمل الجنسية الرومانية جثّة هامدة، في وفاة نجمت على ما يبدو عن البرد الشديد".

من جانبه قال دافيد سيغوفيا رئيس بلدية بيدرو برناردو، إنّه تمّ العثور على "إسباني يبلغ من العمر 63 عاماً جثة هامدة "بعد ظهر الأحد" في البلدة الواقعة في وسط البلاد، مشيراً إلى أنّ الضحية "كان مصاباً بجروح في رأسه ناجمة عن سقوط قرميد منزله عليه بسبب الثلوج".

ومساء الإثنين أفادت وسائل إعلام في منطقة فالنسيا أنّ رجلاً يبلغ من العمر 71 عاماً قضى من جراء الصقيع في إحدى بلدات المنطقة.

وتوقّعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تستمرّ هذه العاصفة حتى الأربعاء.