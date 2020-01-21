حالة الطرق اليوم 21/1/2020- تحذيرات أثناء القيادة

أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 21/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، فيما دعت لأخذ الاحتياطات اللازمة في ظل الأحوال الجوية الصعبة.

وتمنت الإدارة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وطالبت الجميع أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.