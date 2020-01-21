القدس المحتلة تتحول لـ"ثكنة عسكرية" تستمر لأسبوع

تحولت مدينة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء 21/1/2020، لثكنة عسكرية، بعد نشر أكثر من 6000 جندي "إسرائيلي" لتأمين وصول مواكب ما يقارب من 41 زعيم دولة من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير تشارلز على مدار الأسبوع المقبل.

وقد بدأ وصول زعماء الدول والمسؤولون السياسيون، منذ مساء أمس، ومن أبرزهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء دول فرنسا وألمانيا وهولندا، بحسب ما ذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد أجري تدريب أمنى كبير في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة، استعدادا لوصول 41 رئيس دولة، لاستقبالهم الرسمى، قبل مُشاركتهم فى مؤتمر المنتدى الدولي للهولوكوست. وسيبزر من بين الحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس، والرؤساء الألمانى والفرنسى، وكذلك ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز.

وتم إجراء التدريب الأمني، بالتعاون مع وحدة تأمين الشخصيات، التابعة لـ"الشاباك"، علما أنه تم التدرّب على تأمين المواكب، ودخول آمن لكبار الشخصيات إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي.

وسيتحوّل مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي أثناء الحدث، إلى منطقة مغلقة، حيث سيتمركز القناصة على الأسطح، وجنود الاحتلال على مداخل الشوارع المؤدية إلى المنطقة.