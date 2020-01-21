7 فوائد عظيمة لعصير الجزر والزنجبيل

كشف موقع "boldsky" حقائق علمية تؤكد 7 فوائد صحية لعصير الجزر والزنجبيل الذي يتكون من مزيج من الخضراوات والأعشاب.

ووفقًا للموقع فإن العصير يحتوي على أقل من 200 سعر حراري (عندما يتم تحضيره من 4 ثمار جزر، ونحو نصف بوصة من جذر الزنجبيل).

الـ7 فوائد:

1. يعزز الجهاز المناعي

يمنح عصير الجزر والزنجبيل فوائد العناصر الغذائية المختلفة، وذلك لأن الفيتامينات A وC الموجودة في الجزر تفيد خلايا الدم، وهو مضادة للأكسدة والالتهابات ويزيد من المناعة.

2. الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن عصير الزنجبيل الطازج يكفل حماية من أنواع مختلفة من السرطان، كما يمكن للجزر أن يقاوم ويحمي من سرطان المبيض، والقولون، والرئة، والثدي

3. السيطرة على مرض السكري

ينبغي تناول عصير الزنجبيل والجزر الغني بمضادات الأكسدة بانتظام للسيطرة على مرض السكري.

4. تحسين صحة القلب

إن خصائص مضادات الأكسدة والتطهير في الجزر والزنجبيل تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن أن البيتا كاروتين، والألفا كاروتين واللوتين في الجزر تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

5. علاج آلام العضلات

يتميز عصير الجزر والزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل الألم ووجع العضلات، لأنه يخفف الالتهاب في العضلات.

6. تحسين صحة البشرة

يعد عصير الجزر والزنجبيل مزيجا ممتازا من أجل الحصول على بشرة صحية، وذلك لأن الجزر يحتوي على بيتا كاروتين، مما يحسن صحة الجلد، كما يحتوي الزنجبيل أيضًا على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن.

7. مفيد للمرأة الحامل

تشير الدراسات إلى أن عصير الزنجبيل والجزر مفيد للحوامل لأن وجود فيتامين A في الجزر يعزز بشكل كبير على نمو الخلايا، مما يساعد أيضًا في التطور الصحي للجنين داخل الرحم.