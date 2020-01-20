قبلة بين رونالدو وديبالا تشعل شبكة التواصل الاجتماعي

احتفل نجمي يوفنتوس الايطالي كرستيانو رونالدو وباولو ديبالا بالهدف الثاني في مرمى بارما ، بعد توجه رونالدو الى ديبالا وتبادلا اللاعبان قبلة وصفتها وسائل اعلامية بانها عرضية خلال الجري كما تظهر في الفيديو، ولكنها انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصور كالنار في الهشيم.

وأحرز رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين (43 و58) من زمن اللقاء الذي جمعهما أمس ألأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.