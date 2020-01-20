مخاوف كبيرة في الصين بعد وفاة 3 حالات بفايروس كورونا الجديد

أثار اعلان فريق من خبراء مفوضية الصحة الوطنية في الصين، إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد من شخص لآخر مخاوف انتشار الوباء تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلًا عن رئيس الفريق الطبي جونغ نانشان "جرى تسجيل حالتين لانتقال الفيروس من شخص لآخر بإقليم جوانغ دونغ جنوب شرق البلاد، في حين أكد الفريق الطبي أيضا انتقال الفيروس إلى عاملين بمجال الرعاية الصحية".

اخترنا لكم: أخر تحديثات الطقس: درجات الحرارة تقترب من الصفر وتوقعات بسقوط الثلوج

وصل لـ3 بلدان آسيوية

وفي ذات السياق أعلنت جمهورية الصين اليوم الاثنين عن وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ بالظهور الشهر الماضي.

وقد وصل المرض الذي ظهر في ديسمبر/كانون الأول في سوق في ووهان (وسط) إلى ثلاثة بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلند وكوريا الجنوبية.

ذكر موقع شينخوا بأن عدد الإصابات بلغت 221 حالة بينها 217 في الصين.

لكن رئيس قسم علم الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها زينغ جوانغ أكد بأنه يمكن السيطرة على تفشي الفيروس في حالة اتخاذ إجراءات فورية.

اعراضه

يتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل الأعراض (الحمى - مشاكل التنفس)

اخترنا لكم: نتنياهو: نُجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم بها سابقًا