نتنياهو: نُجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم بها سابقًا

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أجرى اتصالات مع دول مختلفة لم يكن يحلم سابقًا بالاتصال معها في إشارة إلى "قوة التطبيع مع تلك الدول"

وقال نتنياهو في تغريدة له: "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا".

واَضاف: "نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقاً بالتعاون معها ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم، نحن نعيش ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً وعملياتياً وعسكرياً لا مثيل له".

وهي ليست المرة الأولى التي يروّج نتنياهو لعلاقات عربية "إسرائيلية".

يُذكر أن عام 2019 كان مليئاً بأحداث تتسم بالتطبيع، بينها مؤتمر البحرين الاقتصادي في حزيران/يونيو الماضي برعاية واشنطن وشاركت فيه عدداً من الدول العربية بينها مصر والأردن والمغرب لإعلان "صفقة القرن".

أيضاً مؤتمر وارسو الذي استضافته بولندا في شهر شباط/ فبراير الماضي، وضم ممثلين عن دول عربية وإسرائيلية وأوروبية، وجمعت الطاولة نفسها نتيناهو وممثلين عن دول عربية، وصافحوا بعضهم البعض أمام عدسات الكاميرا.