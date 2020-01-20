سلطة النقد تؤخر دوام موظفيها غدًا الثلاثاء

أعلنت سلطة النقد عن تأخير الدوام يوم غد الثلاثاء حتى الساعة 9 صباحاً، لموظفي سلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض، بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الجمهور في فروع البنوك الساعة الـ9:30.

وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله أعلنت مساء اليوم الاثنين، أن دوام الوزارات والمؤسسات والمدارس والجامعات يوم غدٍ الثلاثاء سيبدأ الساعة الـ9 صباحًا.

وأشار الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إلى أن الدوام الجديد سيشمل كافة محافظات الوطن بسبب الظروف الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام.

وكان الراصد الجوي داود الطروة قال لفلسطين اليوم الإخبارية بأن حالة الطقس يوم غدٍ الثلاثاء قد تشهد انخفض كبير على درجات الحرارة وسقوط كميات من الثلوج على المرتفعات الجوية التي تصل إلى ارتفاع 900 متر خاصة في الخليل وجنوب بيت لحم.