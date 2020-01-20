أخر تحديثات الطقس: درجات الحرارة تقترب من الصفر وتوقعات بسقوط الثلوج

يترقب المواطنون في فلسطين عامة أخر تحديثات حالة الطقس مساء اليوم الاثنين والأيام القادمة في ظل تأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية باردة وممطرة بشكل غزير.

وتشهد حالة الطقس في فلسطين متابعة عالية من قبل السكان لما لها من تأثير على كافة مناحي الحياة المدنية وخاصة على حركة الطلبة المتجهين إلى المدارس والجامعات والموظفين.

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ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال ساعات المساء انخفاض كبير على درجات الحرارة مع تساقط زخات كبيرة وكثيفة من الأمطار في كافة المناطق الفلسطينية.

راصد جوي

الراصد الجوي داود الطروة أكد أن البلاد ستواصل التأثر بمنخفض قطبي بارد جدًا خلال الساعات القادمة بحيث تصل درجات الحرارة على المرتفعات في 900 متر إلى درجة مئوية واحدة، وسترتفع في صباح غدٍ الثلاثاء إلى 4 درجات.

وتوقع الراصد الجوي لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن المناطق المرتفعة فوق الـ900 متر غدًا الثلاثاء ستتعرض لتساقط الثلوج ما بين ساعات الصباح والعصر خاصة في منطقة جبال الخليل وجنوب بيت لحم وقد تشهد القدس تساقط للثلوج أيضًا.

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منخفض ثلجي قادم

وحول تعرض البلاد لمنخفض ثلجي يوم الخميس القادم أكد الراصد الجوي أن الأمور لم تتضح بعد لكن بنسبة 50% هناك منخفض كبير قادم.

وأوضح أن المنخفض المتوقع أن يصل قدومه الخميس يحمل كتلة هوائية شديدة البرودة إضافة لتساقط الثلوج على المرتفعات في الأراضي الفلسطينية، مبينًا غدًا صباحًا سنحدد ان كان المنخفض الثلجي قادم أم لا.