في قبضة الأمن.. امرأة انتحلت شخصيتين على الفيسبوك في نابلس

ألقت شرطة نابلس القبض على سيدة بتهمة انتحال شخصية سيدتين أُخريين، واستخدام ذلك في التواصل مع اناس آخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت الشرطة، أن قسم الجرائم الالكترونية في شرطة المحافظة تلقى شكويين من سيدتين في قضيتين منفصلتين حول قيام مجهول بانتحال شخصية كل منهما ومراسلة الاخرين عبر حساباتهما على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأضافت انه تم متابعة الشكويين على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية والفنية وبالتالي حصر الاشتباه بإحدى السيدات وإلقاء القبض عليها وإحالتا للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.