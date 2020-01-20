بريطانيون: سرطان قاتل أصبح عرضة للانقراض

قال مسؤولو إدارة الصحة الوطنية البريطانية أن سرطان عنق الرحم قد "ينقرض" مع القدرة على التخلص منه نهائيا بفضل التحسن الملموس في الاختبارات والتطعيم التي تم إجراؤها مؤخراً.

وتبحث طريقة الكشف الجديدة، التي طُرحت الشهر الماضي، عن آثار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي يسبب جميع أشكال أورام عنق الرحم تقريبا. بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ثم تجري إحالة النساء المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري، لإجراء المزيد من الفحوصات التي تبحث عن تغييرات غير طبيعية في عنق الرحم.

وتزعم إدارة الصحة الوطنية أن ربع الحالات الجديدة يمكن منعها، من خلال الطريقة التي تُنفذ في الوقت نفسه الذي يجري فيه اختبار "لطاخة عنق الرحم" التقليدي.

وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان، إنه يأمل أن تتمكن التقنية هذه، إلى جانب لقاح HPV، من القضاء على المرض "تماما" بواسطة NHS في إنجلترا".

تجدر الإشارة إلى تشخيص زهاء 2500 امرأة بسرطان عنق الرحم سنويا في إنجلترا.