"الأونروا": لا نملك حاليًا ميزانية لتغطية ايجار المتضررين من عدوان 2014

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها لا تملك حاليًا ميزانية لتغطية إعانات الإيجار للمواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي عام 2014 ضد قطاع غزة.

وأوضحت ا"لأونروا" في بيان لها، بأنها ستواصل جهودها لحث المانحين وتعبئة الأموال اللازمة لدعم الفئات الذين هم بحاجة لذلك من المتضررين.

وكان عدد من المتظاهرين في خانيونس اقتحموا اليوم مركز معن الصحي التابع للأونروا مطالبين بدفع تعويضات لإصلاح البيوت التي دمرت في عدوان 2014.

وفي هذا السياق أكدت الاونروا بأنها تتفهم حالة الإحباط والغضب لدى المتظاهرين المتضررين؛ لكنها شددت على حق التظاهر للتعبير عن الرأي بشكل سلمي دون أي تعطيل لأي من خدماتها الحيوية.

وقالت: "إن اقتحم المتظاهرون المركز الصحي، اضطرت الأونروا لإغلاقه رغم الحاجة الهائلة لهذه الخدمات المباشرة التي تقدم لـ 90,000 لاجئ فلسطيني في المنطقة".

وأضافت: "لحسن الحظ، وبعد بذل بعض الجهود، أخلى المحتجون المركز الصحي الذي سيستأنف تقديم خدماته صباح الغد".