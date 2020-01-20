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حملة المقاطعة تدعو الامارات لرفض استقبال الوفد الاسرائيلي في اكسبو الدولي 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:45 - 20 يناير 2020
اكسبو الدولي 2020 اكسبو الدولي 2020
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عبرت حملة المقاطعة (فلسطين) ، عن استنكارها ورفضها الشديدين لمشاركة دولة الاحتلال الاسرائيلي في معرض "إكسبو الدولي 2020"، والمقرر اقامته في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي شرعت دولة الاحتلال ببدء أعمال بناء جناحه الخاص فيه.

ودعت الحملة في بيان لها اليوم، كافة الدول والجهات المُشاركة في المعرض، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل، لمقاطعته الشاملة والانسحاب منه، بسبب مشاركة دولة الاحتلال فيه.

ودعت الحملة الامارات إلى رفض استقبال وفد دولة الاحتلال على أراضيها وسحب مشاركته من المعرض، وأهمية تأكيد التزامها بمعايير المقاطعة العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب.

وقالت الحملة "إن مقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" والتصدي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومقدراتنا".

واعتبرت الحملة أن مثل هذه المعارض والمؤتمرات يستغلها الاحتلال لتسويق نفسه للعالم كواحة للسلام والتعايش، وللتغطية على جرائمه اليومية بحق شعبنا، والتي لا تقبل التأويل تحت مسميات تبادل الخبرات أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فجميعها تصب في خدمة نظام الاستعمار الإسرائيلي.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن: "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي انطلقت رسمياً في معرض اكسبو دبي 2020" مضيفة الى أنها تواصل الاشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون الكامل مع الدولة المضيفة، الامارات"

 

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