مقتل اربعة عراقيين خلال الاحتجاجات في بغداد

قتل أربعة عراقيين اليوم اثنين من عناصر الشرطة واثنين من المتظاهرين خلال اشتباكات بين المحتجين وعناصر الاجهزة الشرطة التي عملت على فتح الطرقات التي اغلقها المحتجون.

ونقلت وكالة رويترز ، عن الشرطة العراقية ومصادر طبية، مقتل محتجين في بغداد بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.

وأضافت المصادر، أن "3 من المحتجين توفوا في المستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها بعد أن أطلقت الشرطة الذخيرة الحية في ساحة الطيران في بغداد"، مؤكدين أن اثنين أصيبا بأعيرة نارية بينما أصابت الثالث قنبلة غاز مسيل للدموع.

وأشارت، إلى أن "الشرطة قتلت محتجا رابعا في مدينة كربلاء جنوبي العراق".

وفي مدينة البصرة جنوبي البلاد، دهست سيارة مدنية شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات.

وفي أماكن أخرى في جنوب العراق أشعل مئات المحتجين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية في عدة مدن من بينها الناصرية وكربلاء والعمارة.

ويقول المحتجون، إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، لم ينفذ وعوده، ومنها تشكيل حكومة جديدة يقبلها العراقيون".