فادي الهيثم يصرح عقب حادثة القتل التي ارتكبها في منزله

نشر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" أول تصريح له بعد جريمة القتل التي نفذها في فيلتهم مطلع يناير الحالي .

وكتب الهاشم عبر موقعه على الـ "انستجرام" مقولة مقتبسة من إحدى روايات "هاري بوتر"، جاء فيها: "أدخل أيها الغريب.. ولكن تحمل عاقبة طمعك .. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا .. فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا .. لقد أنذرت ، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز".

وتفاعل متابعي الهاشم بشكل كبير مع المقولة التي نشرها ، موجهين دعمهم الكبير له .

وكان المحامي جابي جرمانوس قد نفى دخول موكله الدكتور فادي هاشم بأية مفاوضات مع عائلة محمد موسى، خاصة بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار.