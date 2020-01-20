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رئيس الشاباك يزعم: أحبطنا 560 عملية في الضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:03 - 20 يناير 2020
الشاباك الإسرائيلي الشاباك الإسرائيلي
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زعم نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك بأن جهاز المخابرات تمكن من منع تنفيذ 560 عملية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة عام 2019.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال حفل توزيع جوائز رئيس حكومة الاحتلال للتميز على عناصر جهاز "الشاباك"،.

وقال أرغمان: "من بين العمليات التي تم احباطها 10 عمليات "انتحارية"، و4 عمليات اختطاف، وأكثر من 300 عملية إطلاق نار"، على حد زعمه.

وأضاف: "لقد كانت سنة مليئة بالتحديات الأمنية في جميع الساحات التي نعمل فيها".

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال: "إن الهدف الأكبر هو التغلب على "التهديد" الإيراني، وهو أيضا تهديد تقليدي، وتهديد نووي وتهديد "إرهابي"، مثلما تغلبنا على التهديد الكبير للوحدة العربية".

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