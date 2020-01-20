عون والقيادة الأمنية اللبنانية تقرر حماية المتظاهرين السلميين

قرر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عقب اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية في قصر بعبدا، عقب نتائج الأحداث التي اندلعت يومي السبت والأحد في وسط بيروت، وأدت إلى إصابة المئات من الطرفين، قرر حماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، عقب الاجتماع، الذي قرر تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها.

وأضاف البيان أن الحاضرين استمعوا "إلى تقارير قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية عن الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة".

يشار إلى أن التظاهرات بدأت في لبنان في شهر أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، ما حذا برئيس الوزراء المؤقت سعد الحريري الى تقديم استقالته للحكومة، وتكليف الرئيس اللبناني حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعم البلاد.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في19 كانون أول/ديسمبر الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتشكيل حكومته.