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تعرف على أجمل خمس مناطق سياحية عالمية في فصل الشتاء !

  • فلسطين اليوم - منواعات
  • 18:28 - 20 يناير 2020
تعرف على أفضل خمس مناطق سياحية عالمية في فصل الشتاء ! تعرف على أفضل خمس مناطق سياحية عالمية في فصل الشتاء !
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تحت زخات الامطار، وهبوب الرياح والأصوات البرقية والرعدية، يرتأى للإنسان حب زيارة أوجه أفضل المناطق السياحة العالمية، ليتعرف على فصول الشتاء عن قرب، وملامسة ملامحه الثلجية والمطرية، وتغيرات الطقس.

وتعتبر بعض المناطق العالمية واجهة سياحية ستقطب ملايين البشر من جميع انحاء العالم، لتمتع بالمناظر الخلابة الجميلة، والتقاط صورًا تذكارية حية، يشارك بها اسرته وأصدقاءه، فضلاً عن تبادل الأحاديث الترفيهية الذي لامسها خلال الزيارة.

منطقة أندورا :

إمارة-أندورا
 

وتعد منطقة أندورا الواقعة بين جبال البيرينيه، جنوب غرب أوروبا، مقصدًا لملايين السياح، إذ تتميز بطبيعتها الخلابة الثلجية، فضلاً عن ممارسة لعبة التزلج والأنشطة الثقافية.

ايرلندا :

لارلا.JPG
 

وتنال ايرلندا حصة كبيرة في السياحة الشتوية، إذ يمتع السياح بسحر البلاد، في التزلج على البحيرات المتجمدة والجبال المكسوة بالثلوج، فضلاً عن رونق جمالها الطبيعي الخلاب.

مدينة ميونيخ الألمانية:

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وتصبح مدينة ميونيخ الألمانية، مركزًا مهمًا لدى السياح، وتشتهر بالأنشطة الحرفية والمعارض والمتاحف الفنية، كما انها تحتوي على منتجعات للتزلج على الجليد.

النرويج :

النرويج
 

ويطلق السياح على دولة النرويج، بالقرية الطبيعية الجميلة، إذ تعتبر من أفضل الامكان على مستوى قارة أوروبا، ما جعلها مقصد ملايين السياح.

 مدينة سانت جون الكندية:

سانت-جونز
 

وتشتهر منطقة سانت جون الواقعة على جزيرة نيوفاوندلاند، بأنها غنية بالثقافة غير المتجانسة، كما تعد أروع المناطق الكندية، بطبيعتها الساحرة وألوان شوارعها الجميلة.

 

 

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