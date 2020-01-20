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الرئيس الأسد يصدر قراراً مهماً يتعلق بالليرة السورية

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 17:44 - 20 يناير 2020
الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي
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تواصل الليرة السورية انهيارها مقابل الدولار الامريكي، إذ وصلت الليرة السورية، إذ وصل سعر صرفها أكثر من 1200 ليرة لأول مرة في تاريخها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.

وشهدت الليرة السورية في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا قياسيا، وبات الدولار في السوق السوداء يعادل أكثر من 1200 ليرة لأول مرة في تاريخها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.

في السياق، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوما تشريعيا نص على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية، التي سجلت انخفاضا قياسيا مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين.

وأوردت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أصدر مرسوما تشريعيا "بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة".

ورفع المرسوم العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعدما كانت تنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية.

وقبل اندلاع النزاع في مارس العام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.

 

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