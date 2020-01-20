السلطات اللبنانية توقف صحفياً امريكياً يعمل لصالح صحيفة اسرائيلية

كشفت السلطات اللبنانية اليوم الإثنين، توقيف صحفيا أمريكيا بشبهة بثّ فيديوهات مباشرة للاحتجاجات والأحداث بوسط بيروت لصالح صحيفة هارتس الإسرائيلية.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة "إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرا حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس العبرية تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه إليه".

وكشف الأمن اللبناني عن هوية المشتبه به، ويدعى (نيكولاس ا.د.ف.) ويحمل جنسية أميركية ومقيم في محلة عين المريسة، ادعى أنه يعمل لحسابه الخاص.

وقال البيان إنه "بعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق، فتم ذلك".