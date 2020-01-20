هيئة شؤون الاسرى: الاحتلال يمنع دخول ممثلي الاسرى لسجن "دامون"

منعت ما تسمى إدارة سجن "الدامون الاسرائيلي"، اليوم الاثنين، ممثلي الاسرى الفلسطينيين من الدخول إلى أقسام الأسرى القاصرين داخل السجن.

وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، في بيان لها، ان سجن "الدامون" عمم توجيهات على اقسام القاصرين بمنع زيارة ممثليهم، مشيرةً إلى ان الاحتلال نقل الاسيرين موسى حامد ومحمود دلاش من سجن "عوفر" وصلاح رياحي من سجن "مجدو" إلى "الدامون".

وأوضح، البيان، ان الاسرى مارسوا ضغوطات كبيرة على الاحتلال لفرض تمثيل إداري من قبل الاسرى الكبار لنحو 34 أسيرًا قاصرًا.

وأشار، إلى انّ الاحتلال روج إشاعة بأنه تجاوب مع مطالب الاسرى، وعلى أثرها أعاد الاسرى القاصرين إلى سجن الدامون، لكنه أبقاهم بدون ممثلين، مؤكدًا ان الاسرى يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة.

يُشار إلى ان قوات الاحتلال، قد اقتحمت اقسام سجن الدامون، فيما يضع العدو عراقيل امام محامي الهيئة لزيارة الاسرى والاطمئنان على أوضاعهم.