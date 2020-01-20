وزارة العمل بغزة تعلن عن فتح باب تحديث البيانات للعاطلين عن العمل  

أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل الجديد على موقعها الرسمي، لتحديث البيانات للخريجين والعمال العاطلين عن العمل.

وأوضحت الوزارة، ان التسجيل لبرنامج البطالة القادمة في مكتب العمل والـ UNDP.

وأصدرت تعليمات للخريجين والعمال والمهنيين، في ان الدخول عبر رابط التسجيل، وتحديث البيانات، لتقوية الفرصة في الاستفادة من برامج التسجيل المؤقت.

واشارت إلى ان التسجيل عبر الدخول على صفحة التسجيل من خلال نظام الدخول الموحد مراعياً، مراجعة بياناتك عند تحديثها بدقة، إضافة مؤهلات جديدة إن وجد.

لتحديث البيانات عبر الضغط على الرابط، اضغط هنا.