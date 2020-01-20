هنية يعزي الشعب الاندونيسي بوفاة يوسريزال جورناليس

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، واجب التعازي والمواساة إلى الشعب والاندونيسي وإدارة مؤسسة "ميرسي" في جمهورية إندونيسيا الشقيقة، بوفاة رئيسها د. "يوسريزال جورناليس".

و قال هنية في برقيته، "إننا تلقينا ببالغ الحزن والرّضا والتسليم، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، جورناليس".

كما، وبعث تعازيه إلى أسرة الفقيد، والشعب الإندونيسي بخالص عبارات التعزية وأصدق مشاعر المواساة.

وثمن هنية، كل الجهود والأدوار التي كان يقوم بها الفقيد، في رعاية وتأسيس المستشفى الإندونيسي في قطاع غزّة، الذي يقدّم خدمات صحية مهمّة ورعاية طبية نوعية، فضلاً عن مواقفه المشرفة في التضامن مع شعبنا الفلسطيني.